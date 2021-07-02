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02 июля 2021, 17:04 59

Полиция отправила в суд дело по николаевцам, которые создали "сетку" по подкупу избирателей

02 июля 2021, 17:04 59
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kharkivoda.gov.ua
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Жители Николаевской области организовали так называемую "сетку", в которой участвовали около 80 человек. Все они ездили голосовать в Киевскую область на прошлый местных выборах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что была разоблачена группа лиц, которая с целью фальсификации выборов участвовала в голосовании за определенного кандидата и определенную политическую партию на Киевщине.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 45-летний житель Николаева вместе с еще двумя николаевцами создал организованную преступную группу, которая занималась вербовкой и отправкой николаевцев в столичный регион для голосования. За каждый голос участники "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев.

Тогда полицейские открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Подкуп избирателей".

30 июня следователи завершили расследование в уголовном производстве по факту подкупа избирателей. В суд направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов дела для принятия в отношении них законного решения.

Напомним, в КП "Николаевэлектротранс" сменили руководство. Вместо Владимира Евтушенко поставят бывшего заместителя мэра Вознесенска Юрия Сметану.

выборы полиция подкуп избирателей

 
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