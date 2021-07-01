11:43  01 липня
В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо
08:29  01 липня
В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований
08:11  01 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
UA | RU
UA | RU
01 липня 2021, 12:26 62

У Миколаєві змінився головний чиновник по трамваях і тролейбусах

01 липня 2021, 12:26 62
Читайте также на русском языке
Facebook/"Миколаївелектротранс"
Читайте также
на русском языке

У КП "Миколаївелектротранс" змінили керівництво. Замість Володимира Євтушенка поставлять колишнього заступника мера Вознесенська Юрія Сметану

Про це стало відомо з відповідної декларація Юрія сметани, як кандидата на посаду голови "Миколаївелектротранс".

Зокрема, ця декларація з'явилася напередодні, 30 червня. Зазвичай такі декларації свідчать про те, що рішення про призначення чиновника практично прийнято. Хоча на сайті Миколаївської міськради, а також на сайті самого підприємства немає ніяких даних про призначення. Раніше Юрій Сметана був заступником мера Вознесенска, який знаходиться в Миколаївській області.

У свою чергу тепер уже колишній директор "Миколаївелектротранс" Володимир Євтушенко в коментарі "Свідок. Інфо" підтвердив, що вже не є главою підприємства, але його призначили першим заступником директора.

"Миколаївелектротранс" обслуговує шість трамвайних і шість тролейбусних маршрутів в місті.

Нагадаємо, колишнього главу Миколаївського облавтодору підозрюють в отриманні хабара. Йому навіть вручили підозру.

транспорт Миколаїв тролейбуси трамвай директор

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua