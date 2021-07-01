У Миколаєві змінився головний чиновник по трамваях і тролейбусах

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Про це стало відомо з відповідної декларація Юрія сметани, як кандидата на посаду голови "Миколаївелектротранс".

Зокрема, ця декларація з'явилася напередодні, 30 червня. Зазвичай такі декларації свідчать про те, що рішення про призначення чиновника практично прийнято. Хоча на сайті Миколаївської міськради, а також на сайті самого підприємства немає ніяких даних про призначення. Раніше Юрій Сметана був заступником мера Вознесенска, який знаходиться в Миколаївській області.

У свою чергу тепер уже колишній директор "Миколаївелектротранс" Володимир Євтушенко в коментарі "Свідок. Інфо" підтвердив, що вже не є главою підприємства, але його призначили першим заступником директора.

"Миколаївелектротранс" обслуговує шість трамвайних і шість тролейбусних маршрутів в місті.

Нагадаємо, колишнього главу Миколаївського облавтодору підозрюють в отриманні хабара. Йому навіть вручили підозру.