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13 червня 2021, 17:34 2618

На Миколаївщині зламався атракціон з людьми, є травмовані

13 червня 2021, 17:34 2618
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Скріншот з відео
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У місті Вознесенськ Миколаївської області на одному з атракціонів стався інцидент, в ході якого постраждали кілька людей

Про це пише RegioNews з посиланням на "Вознесенський вісник".

"Через кілька секунд після запуску екстремальної розваги автоматика дала збій. Як повідомляють свідки, через необачність оператора обладнання. Спочатку почали відкриватися кріплення безпеки, а потім піднялася огорожа по якій почав бити "маятник" з людьми. У ході зіткнення постраждали кілька людей, одну людину забрала швидка, ще кілька з легкими тілесними ушкодженнями дочекалися приїзду правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Після поломки обладнання оператор і касирка зникли в невідомому напрямку. Місцеві жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону.

У паніці ще одна людина, щоб зупинити двигуни, розбила вікно кабіни касира, через що отримала травму руки. Її також госпіталізували.

Нагадаємо, нещодавно у парку Вінниці згоріли дитячі атракціони.

Україна люди НП поранення Миколаївська область

 
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