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03 червня 2021, 12:36 195

У парку Вінниці згоріли дитячі атракціони

03 червня 2021, 12:36 195
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Фото: vinnitsa.info
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У Центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича міста Вінниця ввечері 2 червня згоріли дитячі атракціони

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

Зазначається, що до Служби порятунку "101” повідомлення про те, що на вул. Хлібній в Центральному міському парку Вінниці сталося загоряння, надійшло о 21:19.

"По прибуттю на місце події рятувальників обласного центру з'ясувалося, що пожежа сталася в двох розважальних ятках на відкритій території парку на площі близько 70 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу, однак два атракціони вигоріли вщент. Зокрема, внаслідок займання знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.

На момент пожежі розважальні локації були зачинені для відвідувачів.

Нагадаємо, днями на Львівщині вогонь повністю знищив пасажирський автобус.

Україна пожежа рятувальники Вінниця НП

 
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