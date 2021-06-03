У парку Вінниці згоріли дитячі атракціони

Фото: vinnitsa.info

У Центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича міста Вінниця ввечері 2 червня згоріли дитячі атракціони

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

Зазначається, що до Служби порятунку "101” повідомлення про те, що на вул. Хлібній в Центральному міському парку Вінниці сталося загоряння, надійшло о 21:19.

"По прибуттю на місце події рятувальників обласного центру з'ясувалося, що пожежа сталася в двох розважальних ятках на відкритій території парку на площі близько 70 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу, однак два атракціони вигоріли вщент. Зокрема, внаслідок займання знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.

На момент пожежі розважальні локації були зачинені для відвідувачів.

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