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13 июня 2021, 17:34 2638

На Николаевщине сломался аттракцион с людьми, есть травмированные

13 июня 2021, 17:34 2638
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Скриншот с видео
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В городе Вознесенск Николаевской области на одном из аттракционов произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вознесенский вестник".

"Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой. Как сообщают свидетели, из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала начали открываться крепления безопасности, а потом поднялась ограда по которой начал бить "маятник" с людьми. В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного человека забрала скорая, еще несколько с легкими телесными повреждениями дождались приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

После поломки оборудования оператор и кассирша скрылись в неизвестном направлении. Местные жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели, разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Ее также госпитализировали.

Напомним, недавно в парке Винницы сгорели детские аттракционы.

Украина люди ЧП ранение Николаевская область

 
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