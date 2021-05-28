Депутата, устроившего перестрелку на Николаевщине, арестовали в суде

Фото: ct.mk.court.gov.ua

Подозреваемому в покушении на умышленное убийство двух человек депутату Баштанской районной рады Николаева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда г. Николаева.

Центральный райсуд г. Николаева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения депутату Баштанского райсовета, подозреваемому в совершении уголовных правонарушений... Заслушав мнения сторон, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 23.07.2021 года без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе конфликта, депутат применил против оппонентов карабин "Форт-201", в конструкцию которого были внесены изменения, которые позволяли осуществлять выстрелы автоматическими очередями. Как отметили в суде, в результате таких действий, 30-летний участник конфликта получил огнестрельное ранение.

Напомним, 13 мая в поле близи села Новоингулка Николаевской области между двумя группами граждан произошел вооруженный конфликт. Тогда ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта. 26 мая депутату, устроившему перестрелку в поле, вручили подозрение.