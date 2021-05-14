Миколаївщина знову перейшла в "помаранчеву" зону карантину

Область була в "жовтій" зоні лише один день

Область була в "жовтій" зоні лише один день

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Миколаївську область знову повернули в "помаранчеву" зону карантину, оскільки в регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% при нормі не більше 20%. Область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники з COVID-19.

Водночас дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Нагадаємо, 13 травня всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину. Тоді з "помаранчевої" зони карантину перевели Миколаївську і Черкаську області.