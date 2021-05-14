Николаевщина снова перешла в "оранжевую" зону карантина

Область была в "желтой" зоне всего один день

Область была в "желтой" зоне всего один день

Фото из открытых источников

Николаевскую область снова вернули в "оранжевую" зону карантина, поскольку в регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Напомним, 13 мая все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина. Тогда из "оранжевой" зоны карантина перевели Николаевскую и Черкасскую области.