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14 мая 2021, 10:15 94

Николаевщина снова перешла в "оранжевую" зону карантина

14 мая 2021, 10:15 94
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Область была в "желтой" зоне всего один день
Область была в "желтой" зоне всего один день
Фото из открытых источников
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Николаевскую область снова вернули в "оранжевую" зону карантина, поскольку в регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Напомним, 13 мая все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина. Тогда из "оранжевой" зоны карантина перевели Николаевскую и Черкасскую области.

коронавирус Украина карантин Николаев зона

 
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