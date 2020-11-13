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13 ноября 2020, 12:34 887

В Николаеве разоблачили нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ

13 ноября 2020, 12:34 887
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Правоохранители задержали злоумышленников
Правоохранители задержали злоумышленников
Фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку нелегального вывоза с Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ", - сообщили оперативники.

Во время следственных действий правоохранители изъяли подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила на Ровенщине схрон с большим количеством военных средств поражения и взрывчатки.

СБУ корабли коррупция правоохранители Уголовная ответственность запчасти
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