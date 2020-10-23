СБУ напередодні місцевих виборів блокувала діяльність трьох "ботоферм"

Максимальне поширення деструктивних матеріалів планувалось напередодні та безпосередньо в день проведення виборів

Максимальне поширення деструктивних матеріалів планувалось напередодні та безпосередньо в день проведення виборів

Фото: СБУ

Кіберфахівці та слідчі СБУ блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох "ботоферм", через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві "ботоферми" активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади.

Для поширення неправдивої інформації вони використовували низку бот-акаунтів. "Ботоферми" забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсах через російську веб-платформу.

Один із зловмисників також адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які містили заклики до зміни меж території чи кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин зафіксованого злочину, а також встановлення можливих зав’язків фігурантів з "кураторами" із спецслужб РФ.

Слідчі органів безпеки готують повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

В Івано-Франківську місцевий мешканець через "ботоферму" упродовж 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах та месенжерах.

Так, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Бердянську Служба безпеки України блокувала роботу ботоферми, під управлінням Росії, яку використовували для дискредитації української влади.