СБУ накануне местных выборов блокировала деятельность трех "ботоферм"

Максимальное распространение деструктивных материалов планировалось накануне и непосредственно в день проведения выборов

Максимальное распространение деструктивных материалов планировалось накануне и непосредственно в день проведения выборов

Фото: СБУ

Киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве и Ивано-Франковске деятельность трех "ботоферм", через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботоферми" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти.

Для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. "Ботоферми" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через русскую веб-платформу.

Один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тысяч участников. Там он размещал материалы, которые содержали призывы к изменению границ Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также установления возможных связей фигурантов с "кураторами" из спецслужб РФ.

Следователи органов безопасности готовят сообщения злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

В Ивано-Франковске местный житель через "ботоферму" на протяжении 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и мессенжерах.

Так, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Бердянске Служба безопасности Украины блокировала работу ботофермы, под управлением России, которую использовали для дискредитации украинской власти.