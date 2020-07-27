Втік з місця ДТП: у Кам'янському знайшли водія перекинутого мікроавтобуса, де постраждало 15 осіб

Він більше трьох днів переховувався у місті

Він більше трьох днів переховувався у місті

Фото: Нацполіція України

Правоохоронці вручили 45-річному водієві маршрутки повістку про необхідність прибуття до відділення поліції для подальших слідчих дій.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Наразі слідчими призначена судово-медична та автотехнічна експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, ДТП за участі мікроавтобуса "Газель Рута" сталася 23 липня поблизу села Шульгівка у Петриківському районі Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам’янське – СТ "Чайка". Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся. Водій втік з місця ДТП, а 15 людей були доставлені до лікувального закладу.