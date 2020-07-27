Здійснювали небезпечні маневри: у Києві двоє молодиків викрали маршрутку

Чоловіки викрали "Богдан", коли водій відійшов від маршрутки

Чоловіки викрали "Богдан", коли водій відійшов від маршрутки

Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві двоє молодих людей заволоділи маршрутним транспортним засобом "Богдан". Правоохоронці затримали чоловіків через кілька хвилин після того, як вони залишили автобус і намагалися втекти.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва, передає RegioNews.

"Патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє молодиків зайшли в салон автобуса і поїхали в напрямку вулиці Кирилівській", - сказано в повідомленні.

Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям. Порожній автобус патрульні виявили на вулиці Тульчинській.

До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв - молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному", - йдеться у повыдомленні.

Очевидці події вказали ймовірний напрямок втечі викрадачів. Через кілька хвилин патрульні розшукали і затримали передбачуваних викрадачів на вулиці Кирилівській.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Нагадаємо, поліція посилила заходи безпеки у Києві.