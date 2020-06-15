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15 червня 2020, 11:09 9

На Миколаївщині поліція спіймала групу наркоторговців

15 червня 2020, 11:09 9
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Вони збували наркотики та психотропні речовини через Тelegram-канали з 2019 року
Вони збували наркотики та психотропні речовини через Тelegram-канали з 2019 року
Фото: Нацполіція
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Миколаївська поліція разом з прикордонниками припинила діяльність злочинної групи наркоторговців, які реалізовували продукцію шляхом розміщення "закладок" на території Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Оперативники встановили причетність до злочинного промислу чотирьох місцевих жителів віком від 17-ти до 25-ти років.

Компанія молодих людей, серед яких - неповнолітня дівчина, налагодила схему збуту наркотиків та психотропних речовин через Тelegram-канали", - йдеться в повідомленні.

Оплату за товар приймали через електронні платіжні системи "WebMoney" та "EasyPay", а потім легалізовували через банківські рахунки. В асортименті забороненого: амфетамін, метамфетамін, мефедрон, альфа ПВП, марки Н60М, екстазі, канабіс.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, готівкові кошти та банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, приладдя для фасування, рекламні брелки, "чорнов" записи, транспортні засоби.

Наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі фігуранти кримінального бізнесу затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше повідомлялось, що поліцейські Києва викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кілограмів наркотиків.

наркотики злочин поліція Миколаїв Нацполіція
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