В Николаеве чиновника задержали на взятке за "дезинфекцию остановок"

Размер взятки составил 82 тысячи 600 гривен

Размер взятки составил 82 тысячи 600 гривен

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали при получении взятки начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ингульского района Николаевского горсовета, который вымогал с местного предпринимателя 82,6 тысяч гривен за заключения договора по дезинфекции остановок общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник требовал от предпринимателя 50% "отката" от общей суммы договора - 82 600 гривен. За эту сумму злоумышленник согласился перечислить средства за выполненные работы по дезинфекции остановок общественного транспорта. Для конспирации своей преступной деятельности привлек посредника.

Чиновника и посредника задержали сразу после получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

На сайте администрации Ингульского района отмечается, что возглавляет отдел Валентин Брюшинин.

Расследуется уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что работники полиции и прокуратуры задержали двух работников Управления "Укртрансбезопасности" Винницкой области, которые систематически требовали денежные средства из грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок.