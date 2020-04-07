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07 квітня 2020, 10:42 6

В Одеській області вже 30 хворих на COVID-19: медики звітують про готовність приймати пацієнтів

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07 квітня 2020, 10:42 6
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В Одеській області лабораторним центром підтверджено ще 3 випадки захворювання COVID-19
Фото: unsplash
В Одеській області лабораторним центром підтверджено ще 3 випадки захворювання COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на головуОдеської ОДА Максима Куцого.

Діагноз підтверджений у жителів Одеси: жінки 1985 року народження і двох чоловіків 1941 року народження 1959 року рождния За словами пацієнтів, жоден з них за межі країни не виїжджав.

Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб.

На даний час, в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

Також за минулу добу 46 жителів Одеської області звернулися до медиків з підозрою на коронавирусную інфекцію.

Варто зазначити, що одне з профільних відділень Одеської обласної лікарні готове прийняти на лікування до 70 пацієнтів з коронавірусом. Палати обладналы подачею кисню до апаратів ШВЛ.

Крім того, головний лікар лікарні Юрій Гульченко запевнив, що у них є 70 досвідчених анестезіологів і реаніматологів, яких не треба вчити, як працювати з важкими пацієнтами і вони знають вимоги протоколу лікування хворих з діагнозом COVID-19.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом.


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