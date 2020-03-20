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20 березня 2020, 17:54 3

В гральному клубі Миколаєва додумалися продавати сіль і борошно, щоб не закриватися на карантин

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20 березня 2020, 17:54 3
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У Миколаєві заповзятливий власник грального клубу вирішив обійти карантинні обмеження і виставив на продаж сіль і борошно, щоб не закриватися
Фото: Новини-N
У Миколаєві заповзятливий власник грального клубу вирішив обійти карантинні обмеження і виставив на продаж сіль і борошно, щоб не закриватися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини-N".

У п'ятницю, 20 березня, правоохоронці навідалися в ігровий клуб, який знаходиться на проспекті Миру, в 500 метрах від зупинки Васляева.

Власник клубу, в обхід карантинних заходів пішов на хитрість — він виставив у своєму закладі на продаж сіль і борошно. В рамках рейду представники Інгульської адміністрації та правоохоронці виявили працюючий ігровий заклад та почали вимагати, щоб клуб припинив діяльність.

Правоохоронці пригрозили власнику клубу штрафом. Той у відповідь заявив, що не має наміру закривати заклад, поки в місті продовжують працювати великі непродуктові супермаркети.

"Ваше право скласти протокол. Я оскаржу в суді. Я не буду закриватись, коли закриється "Епіцентр" в ту ж секунду закриюся і я. Чому одним можна, а іншим не можна? Ми продуктовий магазин, у нас є сіль. Де написано, що в продуктовому магазині не можуть стояти комп'ютери?

За підсумком, на власника магазину був складений протокол.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.

Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

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