В Николаевском горсовете создали депутатскую группу "ОПЗЖ"

В составе Николаевского городского совета 7 созыва создали новую депутатскую группу "Оппозиционная платформа "За Жизь"

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В составе Николаевского городского совета 7 созыва создали новую депутатскую группу "Оппозиционная платформа "За Жизь"

Об этом стало известно в ходе 56-й очередной сессии Николаевского городского совета, в четверг, 12 марта, сообщает Regionews.

О создании депутатской группы заявил Олег Солтыс.

По словам Солтыса, в эту группу войдут следующие депутаты: Братья Сергей и Вячеслав Карцевы, Анатолий Дюмин, Сергей Жаворонок, Николай Пономарев, Олег Солтыс, Сергей Мотуз и Сергей Шульгач.

Также Солтыс заявил о закрытии группы "За Николаев", которую создал ранее.

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