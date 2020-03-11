Рада відхрестилася від візиту Медведчука і депутатів ОПЗЖ до Путіна

Зустрічі народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Держдуми та президентом Росії 10 березня 2020 року відбулися за ініціативи політичної партії

Фото: zagittya.com.ua

Зустрічі народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Держдуми та президентом Росії 10 березня 2020 року відбулися за ініціативи політичної партії

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Верховної Ради України. Як зазначається, "керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось". Крім того, підкреслили у Раді, нардепи, які взяли участь у поїздці до Росії, відрядження в Апараті Ради не оформлювали. "Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації та під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 10 березня в Москві відбулася зустріч делегації партії ОПЗЖ з депутатами Держдуми РФ. Метою зустрічі стала презентація "парламентського виміру "нормандського формату"".

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