Рада відхрестилася від візиту Медведчука і депутатів ОПЗЖ до Путіна
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.
Як зазначається, "керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось".
Крім того, підкреслили у Раді, нардепи, які взяли участь у поїздці до Росії, відрядження в Апараті Ради не оформлювали.
"Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації та під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня в Москві відбулася зустріч делегації партії ОПЗЖ з депутатами Держдуми РФ. Метою зустрічі стала презентація "парламентського виміру "нормандського формату"".
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