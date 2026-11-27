Фото: Офіс Генерального прокурора

Високопосадовцю Держгеокадастру на Львівщині повідомили про підозру у незаконній передачі у приватну власність 1,4 га державного лісу на Дрогобиччині. За даними слідства, державі завдали понад 2,1 млн грн збитків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, у 2020 році посадовець разом із двома підлеглими організував передачу лісової ділянки в межах Східницького лісництва у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

Щоб оформити землю, у документації лісову ділянку зазначили як сіножаті. Попри виявлені порушення та попередню відмову в погодженні документації, посадовці підготували й погодили проєкт наказу про передачу землі. Високопосадовець підписав документ, після чого державний ліс приватизували.

Двом його підлеглим повідомили про підозри ще в червні 2026 року. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.