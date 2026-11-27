Фото: Офис Генерального прокурора

Высокопоставленному должностному лицу Госгеокадастра во Львовской области сообщили о подозрении в незаконной передаче в частную собственность 1,4 га государственного леса в Дрогобыччине. По данным следствия, государству нанесли более 2,1 млн грн ущерба

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, в 2020 году чиновник вместе с двумя подчиненными организовал передачу лесного участка в пределах Сходницкого лесничества в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства.

Чтобы оформить землю, в документации лесной участок указали как сенокосы. Несмотря на выявленные нарушения и предварительный отказ в согласовании с документацией, чиновники подготовили и согласовали проект приказа о передаче земли. Высокопоставленное лицо подписало документ, после чего государственный лес приватизировали.

Двум его подчиненным сообщили о подозрениях еще в июне 2026 года. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.