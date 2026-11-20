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Президент США Дональд Трамп заявив, що російські безпілотники та ракети, які потрапляли на територію Польщі, запускалися нібито помилково. Водночас американський лідер знову висловився про свої добрі стосунки з Володимиром Путіним

Про це Трамп сказав у телефонному інтерв’ю Fox News, коментуючи критику на свою адресу через ставлення до російського президента, передає RegioNews.

"Путін запускав дрони по Польщі, а також кілька невеликих ракет — помилково", — заявив президент США.

Він також прокоментував свої стосунки з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, зазначивши, що підтримував його кандидатуру.

"Я нічого не можу з цим вдіяти. Я давно його знаю. Так, добре. Мені подобається польський прем’єр-міністр. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру", — сказав Трамп.

За словами американського президента, саме його підтримка нібито допомогла Туску перемогти на виборах, хоча спочатку той посідав десяте місце.

"Тож, знаєте, він був на десятому місці, а тепер це чудовий хлопець", — додав Трамп.

Також президент США повідомив, що під час запланованої пресконференції розповість про результати своєї поїздки до Китаю. Він назвав її безпрецедентною та заявив, що американська преса добре висвітлювала цей візит.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Було відомо, що загинули троє людей