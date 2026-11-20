Фото: ДСНС Львівщини

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Львівщину зафіксували руйнування, пожежі та пошкодження об'єктів інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Львові виникли пожежі в гуртожитку та складській будівлі. Також пошкоджено автомобіль.

У Львівському районі загорілися житловий будинок та гаражі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній житловий будинок.

Також внаслідок російського удару зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури.

На місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на залізничну станцію "Скнилів" на Львівщині загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Окрім того, через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.