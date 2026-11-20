Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели рассказали, что на месте прилета во Львовской области спасли маленького котенка. Они назвали это маленькой жизнью, спасенной среди развалин.

"Среди боли, тревоги и разрушений - момент тепла, напоминающий о том, что каждая жизнь бесценна", - говорят чрезвычайники.

Напомним, ранее в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота.