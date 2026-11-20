На Львовщине после обстрела спасли маленького котенка
20 ноября россияне атаковали Львовскую область. Чрезвычайники спасли маленькую жизнь
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели рассказали, что на месте прилета во Львовской области спасли маленького котенка. Они назвали это маленькой жизнью, спасенной среди развалин.
"Среди боли, тревоги и разрушений - момент тепла, напоминающий о том, что каждая жизнь бесценна", - говорят чрезвычайники.
Напомним, ранее в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота.
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