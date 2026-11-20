Фото: Нацполіція

У Києві викрили двох агентів РФ. Вони вчиняли підпали на замовлення РФ

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Солом'янському районі столиці 17-річний хлопець підпалив мікроавтобус. До цього він познайомився з дівчиною в застосунку для знайомств та домовився з нею про зустріч. Проте коли він прийшов на місце, йому зателефонував незнайомець, який представився представником СБУ. Він переконав його, що дівчина нібито є агенткою РФ, сам він став її спільником.

Хлопця переконали "виконати завдання": підпалити автомобіль, який нібито належить російському агенту. Хлопець це зробив.

Також 24-річний киянин погодився на пропозицію заробітку, яку знайшов у месенджері. За підпал авто йому обіцяли 800 доларів.

"Фігурант вийшов у двір власного будинку із засобами для підпалу, сфотографував припарковані автомобілі та надіслав знімки куратору, який вказав на конкретну ціль – Toyota RAV4. Чоловік підпалив капот позашляховика та транспортний засіб повністю згорів. Обіцяних грошей ділок так і не отримав", - кажуть в поліції.

Обом фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.