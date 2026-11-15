Фото: Нацполиция

Авария произошла 14 ноября около 17:50 на улице Ярослава Мудрого в городе Мостиске Яворивского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

За рулем KIA Sportage была 30-летняя женщина, а за рулем Peugeot 508 был 54-летний мужчина. Как выяснила полиция, оба автомобиля наехали на 62-летнего местного жителя. От полученных травм погиб на месте.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на поле до срока", - говорят в полиции.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.