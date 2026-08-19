У Дніпрі викрили медсестру, яка за 12 тисяч продавала списання зі служби

Фото: прокуратура

У Дніпрі викрили медсестру, яка "списувала" військових зі служби. Її затримали "на гарячому"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі викрили працівницю військово-медичного клінічного центру Східного регіону. Медсестра пропонувала військовому за 12 тисяч доларів організувати списання зі служби. Вона обіцяла виготовити нову розшифровку дослідження із фальшивими даними про нібито наявність тяжкої хвороби опорно-рухового апарату.

За планом медсестри, військовому повинні були провести реальне оперативне втручання на шийному відділі хребта із встановленням металевих імплантів, щоб створити видимість тяжкого каліцтва.

У серпні медсестру затримали "на гарячому" одразу після того, як вона отримала гроші.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря. За ці гроші він обіцяв "більш м'яку підозру".