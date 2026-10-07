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07 жовтня 2026, 14:35

Мер Львова Андрій Садовий відмовився від зарплати

07 жовтня 2026, 14:35
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Фото з відкритих джерел
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Андрій Садовий заявив, що зараз не може приймати свою заробітну плату. Він пояснив це проблемами із зарплатами комунальних працівників

Про це мер Львова написав у своєму блозі, передає RegioNews.

До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату, заявив Андрій Садовий. Причиною він назвав те, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення. Це включно з зарплатами двірників та водіїв електротранспорту.

"У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак. Треба розуміти, що це податки львівʼян, які держава фактично заморозила.
Розуміємо, що на пʼятому році повномасштабної війни ситуація з державним бюджетом справді складна. Економити треба, але точно не на комунальниках. Для багатьох із них ця зарплата критично важлива", - каже мер міста.

За його словами, він мав розмову із прем'єр-міністром. Сергій Корецький, каже Садовий, пояснив йому, що це "вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі".

"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся", - заявив мер Львова.

Він також заявив, що йому байдуже, якщо хтось назве це популізмом.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує встановити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату на рівні 12 тисяч гривень.

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