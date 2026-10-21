Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Toyota RAV4 не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Від отриманих травм 34-річний водій загинув на місці. Двоє пасажирів 42 та 47 років дістали травми та були госпіталізовані.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.