У Києві нетверезий водій Audi в’їхав у відбійник

Фото: поліція Києва

У Києві водій автомобіля Audi в’їхав у відбійник на вулиці Олени Теліги. Під час перевірки патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на Драгері становив 0,87 проміле

Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews .

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування автомобілем і склали на нього адміністративні матеріали:

протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без страхового поліса.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобілів Peugeot Partner та Opel Corsa травмувалися 11 людей, зокрема троє неповнолітніх. Усіх постраждалих госпіталізували. Після зіткнення Opel Corsa загорівся, пожежу ліквідували рятувальники.