У Львові почали звільнятись двірники: у чому причина

Фото: Андрій Садовий

У Львові починають звільнятися двірники через затримки заробітної плати. За словами міського голови Андрія Садового, причина — у тому, що Державне казначейство не проводить платежі міста

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews .

"Львівські двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату. І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі", — заявив міський голова.

За його словами, станом на 19 жовтня заблоковано понад 1 млрд 86 млн грн. Зокрема, 158 млн грн призначені для роботи громадського транспорту — виплати зарплат водіям трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також закупівлі пального.

"Його ніхто не дає безкоштовно, і без нього транспорт просто не виїде на маршрути", — наголосив Садовий.

Ще 17,9 млн грн, за його словами, — це кошти на зарплати двірників.

"Людей, які щодня прибирають наше місто і мають право вчасно отримувати зароблені гроші", — зазначив міський голова.

Окремо Садовий звернув увагу на фінансування соціальних перевезень. Заборгованість за цим напрямом становить 1 млн 218 тис. грн. Ці послуги, зокрема, необхідні людям з інвалідністю, які проживають у міських прихистках, щоб діставатися до медичних закладів, проходити обстеження та отримувати необхідну допомогу.

За словами мера, через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення.

"Ці гроші є на рахунках міста. Але Казначейство не дає можливості ними скористатися", — заявив Садовий.

Він закликав уряд розблокувати платежі, які, за його словами, необхідні для життєдіяльності Львова.

"Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", — підсумував міський голова.

Нагадаємо, що Андрій Садовий заявив, що зараз не може приймати свою заробітну плату. Він пояснив це проблемами із зарплатами комунальних працівників.