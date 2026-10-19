Катували цивільних під час окупації Київщини: судитимуть двох військових РФ

Фото: Київська обласна прокуратура

Двох російських військовослужбовців судитимуть за катування та незаконне утримання цивільних під час окупації села Богданівка Броварського району Київщини у березні 2022 року

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Обвинувачені — військовослужбовці 90-ї танкової дивізії та 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Прокурори Броварської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

За матеріалами слідства, у березні 2022 року під час окупації Богданівки російські військові незаконно затримували цивільних чоловіків, які не брали участі в бойових діях і не мали зброї.

19 березня одного з потерпілих затримали біля його будинку, погрожуючи зброєю, та примусово доправили до підвалу. Іншого чоловіка того ж дня схопили поблизу лісосмуги. За даними слідства, його били прикладом автомата, а потім помістили до ями для свердловинного обладнання, накривши її металевою кришкою. Згодом чоловіка також перевели до підвалу.

За матеріалами провадження, у підвалі перебували троє цивільних чоловіків. Їх тримали зі зв’язаними руками, без опалення, вентиляції, освітлення, належних місць для сну, харчування та необхідної медичної допомоги. Також затримані не мали належних умов для справляння природних потреб.

Під час допитів російські військові намагалися отримати від чоловіків інформацію про Збройні сили України та їхнє місцезнаходження. Для цього, за даними слідства, потерпілих били руками й ногами по голові, обличчю, спині, животу та кінцівках, погрожували зброєю і чинили психологічний тиск.

Після чергового застосування фізичного насильства один із цивільних зник за невстановлених обставин. Його місцезнаходження досі не встановили, чоловік вважається безвісти зниклим. Двом іншим потерпілим вдалося втекти з місця незаконного утримання.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — як порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили в полон українських захисників, а потім розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.