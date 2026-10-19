Автомати та гранати: на Буковині чоловік влаштував бізнес на нелегальній зброї
Правоохоронці викрили 41-річного жителя Буковини. Виявилось, він налагодив канал продажу зброї та боєприпасів
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 41-річний ділок торгував нелегальною зброєю. Зокрема, відомо, що він продав три автомати АК-74 та три ручні осколкові гранати Ф-1 із запалами.
Під час обшуків у нього вдома знайшли набої до вогнепальної зброї. Тепер чоловік отримав підозру. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, що ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.
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