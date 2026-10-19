На Харківщині окупант здався в полон українському дрону

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У Харківській області російський військовий здався в полон за допомогою українського безпілотника з гучномовцем. Дрон супроводив його до українських позицій під контролем операторів

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook, оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews .

За інформацією ДПСУ, прикордонники 4-го прикордонного загону на Харківщині виявили малу піхотну групу російських військових та уразили її. Після цього один з окупантів вирішив припинити опір і здатися в полон.

Український безпілотник із гучномовцем супроводив російського військового до позицій Сил оборони України. Переміщення відбувалося під контролем операторів дрона.

Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили в полон українських захисників, а потім розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.