Ще півроку тому головним політичним наративом щодо російсько-української війни був наратив "справедливого миру"

Ще півроку тому головним політичним наративом щодо російсько-української війни був наратив "справедливого миру"

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Що вкладалося в це поняття (справедливого миру), винесемо за дужки — як мінімум тому, що єдиного канонічного розуміння цього терміну не існувало ніколи. Але зараз більш важливо, що тепер ми переживаємо момент зміни базового наративу. Найгучнішими публічними проявами цих змін спочатку стали заяви Олексія Гончаренка про мирний план.

А потім всі дії, які робить Дональд Трамп по лінії дизельної угоди і не тільки, призвели до того, що в масовій свідомості тема "справедливого миру" починає потроху витіснятися темою, "що буде далі". Про це прямо і вголос практично ніхто не говорить, але ця тема стає домінантною непублічною темою для великої частини українців. І без змін на краще в тилу цей розворот стане вагомою частиною політичного дискурсу. Важливо одразу зазначити: українці дуже прагматичні в оцінках і, що не менш важливо, не хочуть капітуляції. Навіть почесної.

Але зміна наративу — це процес. І той, хто правильно сформулює новий наратив, матиме політичні дивіденди.