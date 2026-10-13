Беспилотники на миллионы: во Львовской области разоблачили мошенническую схему

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

37-летний мужчина, ранее судимый, организовал схему. Злоумышленники находили на популярном маркетплейсе объявления о продаже дронов и связывались с продавцами беспилотников. Мошенники притворялись покупателями, убеждали людей отправить товар по почте. Однако впоследствии они использовали поддельные документы, получали отправку в почтовых отделениях без ведома и согласия настоящих владельцев без оплаты.

В целом ущерб оценивается в 380 тысяч гривен. Предварительно, ежемесячно "заработок" злоумышленников мог превышать 1,4 миллиона гривен.

"Четыре сообщника организатора задержаны. Причастным к махинациям грозит до 12 лет тюрьмы", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.