Беспилотники на миллионы: во Львовской области разоблачили мошенническую схему
Во Львовской области разоблачили мошенническую схему. Злоумышленники притворялись покупателями беспилотников
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
37-летний мужчина, ранее судимый, организовал схему. Злоумышленники находили на популярном маркетплейсе объявления о продаже дронов и связывались с продавцами беспилотников. Мошенники притворялись покупателями, убеждали людей отправить товар по почте. Однако впоследствии они использовали поддельные документы, получали отправку в почтовых отделениях без ведома и согласия настоящих владельцев без оплаты.
В целом ущерб оценивается в 380 тысяч гривен. Предварительно, ежемесячно "заработок" злоумышленников мог превышать 1,4 миллиона гривен.
"Четыре сообщника организатора задержаны. Причастным к махинациям грозит до 12 лет тюрьмы", - говорят в полиции.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.