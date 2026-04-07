У Миколаєві дитина попросила забрати її від мами та вітчима, який її б'є

У Миколаєві до служби у справах дітей адміністрації Центрального району звернувся хлопчик, який просив забрати його із сім'ї через жорстоке поводження вітчима

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За словами дитини, чоловік б’є його, закриває у підвалі на кілька годин без світла, двічі вдарив м'ячем в обличчя, забрав усі іграшки та забороняє спілкуватися з однолітками.

Через це хлопчик утік з дому у брудному старому одязі до своїх дідусів і бабусі та не бажає повертатися до матері та вітчима, просячи захисту.

Питання розглянула комісія, яка дійшла висновку, що перебування дитини в сім’ї є небезпечним. Було рекомендовано підготувати проект рішення виконкому про його негайне вилучення. Тимчасово хлопчик житиме у бабусі та дідуся.

Нагадаємо, в Рівному 16-річна дівчина розповіла у школі про систематичне побиття та приниження вдома. За словами школярки, її б'ють за буденні проступки: за те, що відволіклася, миючи посуд, за випиту солодку воду або більший шматок шоколадки.