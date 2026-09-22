У Києві російська кілерка готувала замаї на лідера ГО

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Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, кілерка повинна була застрелити активіста з бойового пістолета. Вона планувала це зробити біля одного з київських спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.

Таким чином Росія хотіли вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку на Київщині, а потім – на Східному фронті.

Зловмисницю затримали. Вона виявилась безробітною жителькою Мелітополя, яку завербували росіяни. Вона проходила курс підготовки на базі "філії" ФСБ, де її навчали конспірації та стрільбі. Після завершення тренувань кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва.

У Києві жінка регулярно змінювала готелі. При цьому вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні.

Наразі її затримали. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.