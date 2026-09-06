У Рівному легковик зіткнувся з мотоциклом, постраждали двоє людей
У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися водій та пасажир мотоцикла. Аварія сталася 5 вересня близько 15:45 на вулиці Соборній
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобіль Audi, за кермом якого перебував 41-річний житель Луцька, та мотоцикл Lifan. Двоколісним транспортним засобом керував 19-річний житель села Більськ.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав перелом ноги. Його 17-річного пасажира госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм голови та пошкодженнями кісток тазу.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Дубні на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.