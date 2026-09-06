Жорстка ДТП на Рівненщині: у Дубно легковик збив 12-річного самокатника на переході
У Дубні на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За попередніми даними слідства, 80-річний місцевий житель за кермом автомобіля Fiat наїхав на 12-річного дубенчанина. Дитина разом із пасажиром переїжджала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на електросамокаті.
Внаслідок зіткнення хлопця доставили до лікарні. Медики діагностували у нього відкритий перелом ноги.
За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Черкасах 3 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався 10-річний хлопчик. Аварія сталася близько 18:25 на вулиці Сумгаїтській.