Сили оборони уразили Рязанський НПЗ, аеродром та комплекси "Панцир"

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 6 вересня уразили Рязанський нафтопереробний завод, аеродром "Ростов-на-Дону" та три об’єкти російської протиповітряної оборони

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

За даними Генштабу, на території Рязанського НПЗ у Рязанській області РФ після ураження зафіксували пожежу. Підприємство залучене до забезпечення Збройних сил Росії.

"Уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні Збройних сил російського агресора", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також українські військові уразили аеродром "Ростов-на-Дону" у Ростовській області. У районі об’єкта зафіксували пожежу.

Крім того, у Ростовській області Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Ступінь завданих російським об’єктам збитків наразі уточнюється.

"Робота по ключових цілях ворога триває", — наголосили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.