На Івано-Франківщині на трасі зіткнулися Toyota та Volkswagen: троє людей у лікарні

Фото: поліція Івано-Франківської області

У селищі Заболотів на Івано-Франківщині 6 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Повідомлення про ДТП з потерпілими надійшло до поліції близько 14:08. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що на автодорозі державного значення Н-10 "Стрий — Чернівці — Мамалига" у межах Заболотова зіткнулися автомобілі Toyota RAV4 та Volkswagen Jetta.

Унаслідок аварії травмувалися водій Volkswagen Jetta та його 20-річна пасажирка. Обох госпіталізували до Коломийської лікарні.

Також травми отримав водій Toyota RAV4, 1968 року народження, житель Снятинської територіальної громади. Його також доставили до медичного закладу.

Наразі поліцейські працюють на місці аварії та встановлюють усі обставини й причини ДТП.

Нагадаємо, що у Дубно на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.