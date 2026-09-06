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06 вересня 2026, 16:49

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загорілися склади логістичної компанії

06 вересня 2026, 16:49
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Фото: ДСНС
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Російські війська 6 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на складах логістичної компанії

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії", — поінформував Ганжа.

На момент першого повідомлення інформацію про постраждалих уточнювали.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки травмувалися двоє людей. Наразі ними опікуються медики.

Інші наслідки російського удару та масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу Центрального району загинув 24-річний чоловік. Спочатку його у тяжкому стані доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

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