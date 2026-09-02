У Києві через ДТП на Жулянському шляхопроводі ускладнено рух транспорту
У Києві 2 вересня через дорожньо-транспортну пригоду на Жулянському шляхопроводі ускладнений рух транспорту в напрямку станції метро "Теремки"
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обрати альтернативний шлях.
Інформація про обставини ДТП та можливих постраждалих наразі не повідомляється.
Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.
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