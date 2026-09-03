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03 вересня 2026, 21:38

У Броварах п'яний водій влаштував смертельну ДТП: загинули троє людей, зокрема двоє дітей

03 вересня 2026, 21:38
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Фото: Київська обласна прокуратура
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У Броварах Київської області водієві повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі трьох людей та травмування ще п’ятьох

Про це повідомила прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Серед загиблих — дві малолітні дівчинки віком 2 та 5 років.

За даними слідства, аварія сталася 19 червня близько 19:50 на вулиці Вокзальній у Броварах. Чоловік керував автомобілем ВАЗ у стані алкогольного сп’яніння. Огляд показав 2,13 проміле алкоголю.

Рухаючись вулицею, водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом.

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирів легковика — дівчатка віком 2 та 5 років і 29-річний чоловік. Одна дитина померла на місці аварії, друга — того ж дня в лікарні. 29-річний чоловік помер у медичному закладі наступного дня.

Ще п’ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Серед них — четверо дітей віком від 6 до 10 років. Постраждалі, зокрема, отримали численні переломи.

Слідчі встановили причинний зв’язок між порушенням водієм Правил дорожнього руху та наслідками аварії.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, аварія сталась 19 червня о 19:55 на одній з вулиць в місті Бровари. Було відомо, що внаслідок ДТП водій та вісім пасажирів автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження. На жаль, загинула 2-річна дівчинка.

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