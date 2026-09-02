Фото: поліція

В ніч на 2 вересня на Львівщині сталися дві ДТП за участю неповнолітніх водіїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перша ДТП трапилася близько 21:50 1 вересня поблизу села Кустин Шептицького району. Там 17-річний водій мотоцикла Kawasaki зіткнувся з припаркованим на узбіччі квадроциклом. Внаслідок зіткнення травмувалися троє 17-річних підлітків – водій та пасажир мотоцикла, а також пасажирка квадроцикла. Усіх госпіталізували.

Через кілька годин, близько 01:20 2 вересня, в одному з сіл Львівського району трапилася смертельна ДТП. 16-річний водій мотоцикла Kovi не впорався з керуванням та врізався в дерево. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.