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06 вересня 2026, 16:24

У Києві з 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози

06 вересня 2026, 16:24
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Фото ілюстративне
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Із 6:00 6 вересня у Києві за рішенням уряду запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Тепер мешканці столиці отримуватимуть повідомлення із зазначенням конкретного виду та рівня небезпеки

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зокрема, передбачено три рівні оповіщення.

Жовтий рівень — "Дронова небезпека".

Червоний рівень — "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза" або "Ракетно-дронова загроза".

Зелений рівень — "Відбій", що означає відсутність зафіксованих на цей момент повітряних загроз.

Кожне нове повідомлення відображає актуальний вид і рівень небезпеки. Якщо тип загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє.

Водночас окремий сигнал "Відбій" між різними видами загроз не оголошуватимуть. Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надійде повідомлення "Ракетна загроза", це означатиме, що актуальною є вже ракетна загроза.

"Відбій" означатиме, що на цей момент для Києва не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

У КМДА зазначили, що наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах система працює частково — на окремих територіях технічно поки неможливо розділяти сигнали за видами загроз.

Тому там порядок звукового оповіщення залишається без змін. У разі будь-якої повітряної небезпеки лунатиме звичайний сигнал сирени без диференціації за видом загрози. Звуковий сигнал "Відбій" у цих районах також не подаватиметься.

Нагадаємо, що Київ змінює організацію роботи громадського транспорту через тривалі повітряні тривоги, які дедалі сильніше впливають на життя міста.

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