У Запоріжжі через ранкову атаку РФ поранені дві жінки

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок атаки російських військ поранені дві жінки

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

"Постраждали дві жінки — 39-ти та 44-х років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли, що російські війська атакували Запоріжжя та попередньо було відомо про постраждалих.

Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув 75-річний чоловік, ще 25 людей дістали поранення, серед них троє дітей.