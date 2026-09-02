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02 вересня 2026, 21:20

У лікарні помер велосипедист, який постраждав у ДТП на Рівненщині

02 вересня 2026, 21:20
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Фото: поліція Рівненської області
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У лікарні помер велосипедист, який зазнав тяжких травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Костополі. Чоловік перебував у медзакладі 23 дні, однак лікарям не вдалося врятувати його життя

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Після ДТП потерпілого з політравмою та без свідомості госпіталізували до лікарні. Попри зусилля медиків, через 23 дні чоловік помер від отриманих травм.

У зв’язку зі смертю потерпілого слідчий перекваліфікував кримінальне провадження з частини 1 на частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування триває.

За цією статтею винуватцю ДТП може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 19-річна водійка. Автопригода сталася 1 вересня близько 07:00 на трасі "Київ — Ковель — Ягодин" поблизу села Страшеве Сарненського району.

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