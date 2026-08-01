Атака РФ на Київщину: у Броварах загинула людина, ще шестеро поранені
Вранці 1 серпня російські безпілотники атакували складські приміщення у Броварах Київської області
Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару в Броварському районі одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
За даними ДСНС, у Бучанському районі внаслідок російського удару постраждали троє людей.
Також через атаку пошкоджено 12 автомобілів. На місці працюють екстрені служби.
Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів. До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 30 постраждалих.
Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.