Фото: ДСНС Київщини

Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару в Броварському районі одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За даними ДСНС, у Бучанському районі внаслідок російського удару постраждали троє людей.

Також через атаку пошкоджено 12 автомобілів. На місці працюють екстрені служби.

Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів. До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 30 постраждалих.

Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.