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01 серпня 2026, 14:54

Атака РФ на Київщину: у Броварах загинула людина, ще шестеро поранені

01 серпня 2026, 14:54
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Фото: ДСНС Київщини
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Вранці 1 серпня російські безпілотники атакували складські приміщення у Броварах Київської області

Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару в Броварському районі одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За даними ДСНС, у Бучанському районі внаслідок російського удару постраждали троє людей.

Також через атаку пошкоджено 12 автомобілів. На місці працюють екстрені служби.

Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів. До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 30 постраждалих.

Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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